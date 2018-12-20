«Интер» предпримет еще одну попытку приобрести Луку Модрича

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Лука Модрич

«Интер» следующим летом вновь вернется к варианту с трансфером полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича. Руководство миланского клуба считает, что Модрич поможет их команде бросить вызов туринскому «Ювентусу» в борьбе за чемпионский титул итальянской Серии А.

«Интер» пытался приобрести 33-летнего хорвата минувшим летом, однако не сумел договориться о сделке с боссами «сливочных».

Лука перешел в «Реал» в 2012 году из лондонского «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне полузащитник отдал 2 результативные передачи в 16 матчах испанской Примеры.

«Реал», набрав 29 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Интер» (32) — третье.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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