«Интер» предпримет еще одну попытку приобрести Луку Модрича

«Интер» следующим летом вновь вернется к варианту с трансфером полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича. Руководство миланского клуба считает, что Модрич поможет их команде бросить вызов туринскому «Ювентусу» в борьбе за чемпионский титул итальянской Серии А.

«Интер» пытался приобрести 33-летнего хорвата минувшим летом, однако не сумел договориться о сделке с боссами «сливочных».

Лука перешел в «Реал» в 2012 году из лондонского «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне полузащитник отдал 2 результативные передачи в 16 матчах испанской Примеры.

«Реал», набрав 29 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Интер» (32) — третье.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport