Георгий Тигиев: «Даже не допускаем мысли, что можем стать последними в группе Лиги чемпионов»

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей группового этапа Лиги чемпионов. Футболист также рассказал о целях на внутренний чемпионат.

«Надо достойно выступить в Лиге чемпионов, не упасть в грязь лицом, даже не допускаем мысли, что можем стать последними в группе.

Что касается чемпионата, то на ша цель защитить титул, хотя, думаю, это будет крайне сложно сделать, учитывая хороший старт «Зенита», хотя не сказал бы, что они впечатляют. Но мы все равно мыслим позитивно, работаем, мы и играем для того, чтобы занимать высокие места, — сказал Тигиев.

Тигиев перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно. За это время футболист провел 6 матчей. «Спартак» сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов красно-белые начнут свой путь 13 сентября гостевым матчем против «Марибора».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС