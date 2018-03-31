Гекдениз Карадениз и Сезар Навас могут уйти из «Рубина» по окончании сезона

Турецкий полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз может завершить выступления за команду. Также близок к уходу из казанского клуба испанский защитник Сесар Навас.

Сроки действия контрактов у обоих футболистов истекают по окончании текущего сезона. По некоторым данным, руководство «Рубина» не собирается продлевать с ними соглашения. Скорее всего, 38-летний Карадениз завершит карьеру. Также сообщается, что клуб готовит проводы своим ветеранам.

Напомним, Карадениз перешел к казанцам из «Трабзонспора» в 2008 году. Навас же играл за команду из столицы Татарстана в 2009-2015 годах, а прошлым летом подписал с «Рубином» однолетний контракт.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт Бизнес Online