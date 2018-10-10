Александр Кокорин пришел в полицию

Футболист «Зенита» Александр Кокорин явился в полицию. Федеральный розыск откладывается.

Сообщается, что его друг Павел Мамаев задержан на 48 часов. После допроса он отправится в изолятор временного содержания.

Напомним, 8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Фото: Global Look Press

Источник: Mash