Рафаэль Бенитес хочет уйти из «Ньюкасла» и возглавить другой клуб АПЛ

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес намерен покинуть свой нынешний клуб. Причиной для столь резкого решения стало недовольство испанского специалиста трансферной кампанией «сорок».

Согласно имеющейся информации, 57-летний испанский специалист оказался крайне недоволен трансферной кампанией и больше не считает свою работу в «Ньюкасле» долгосрочным проектом.

Сообщается, что Бенитес заинтересован в том, чтобы возглавить «Вест Хэм», если лондонский клуб уволит Славена Билича. Также сообщается, что владелец клуба Майк Эшли намерен удержать испанского специалиста.

Напомним, Бенитес уже мог возглавить «молотобойцев» несколько лет назад, однако предпочел встать у руля мадридского «Реала».

После 3-х туров «Ньюкасл» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 3 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian