«Гамбург» назначил нового главного тренера

Главный тренер «Гамбурга» Бернд Холлербах уволен со своего поста после поражения от «Баварии» (0:6) в матче 26-го тура Бундеслиги. Новым тренером стал Кристиан Титц.

48-летний экс-футболист клуба руководил командой с 22 января, после отставки Маркуса Гиздоля. Теперь главным тренером до конца сезона назначен 46-летний Кристиан Титц, работавший с «Гамбургом» (U-21).

Напомним, что 8 марта президент и спортивный директор «Гамбурга» покинули клуб. «Гамбург» в 26 турах в чемпионата Германии набрал всего 18 очков и идет в зоне вылета на 17-м месте. Клуб никогда не вылетал из бундеслиги.

Источник: официальный сайт «Гамбурга»

Фото: официальный сайт «Гамбурга»

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