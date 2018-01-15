Лукас Моура: «Не думаю, что останусь в «ПСЖ». Это конец моей парижской истории»

Автор: Дмитрий Темников 0

Моура

25-летний полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура с большой долей вероятности покинет команду. Об этом сообщил сам бразилец. 

«Есть ли шанс, что я останусь в «ПСЖ»? Не думаю. Учитывая, что сказал тренер, это конец моей парижской истории. Мною интересуются разные клубы, но я не могу сейчас говорить о предложениях.

Мне очень нравится английский футбол, ведь это одна из лучших лиг мира. Всегда говорил, что хочу остаться в Европе – мне есть чего доказывать здесь», – сказал Моура.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провел за парижан 6 матчей, забив 1 гол. Напомним, хавбек выступает за французский клуб с 2013 года.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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