Лукас Моура: «Не думаю, что останусь в «ПСЖ». Это конец моей парижской истории»

25-летний полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура с большой долей вероятности покинет команду. Об этом сообщил сам бразилец.

«Есть ли шанс, что я останусь в «ПСЖ»? Не думаю. Учитывая, что сказал тренер, это конец моей парижской истории. Мною интересуются разные клубы, но я не могу сейчас говорить о предложениях.

Мне очень нравится английский футбол, ведь это одна из лучших лиг мира. Всегда говорил, что хочу остаться в Европе – мне есть чего доказывать здесь», – сказал Моура.

В текущем сезоне Лиги 1 бразилец провел за парижан 6 матчей, забив 1 гол. Напомним, хавбек выступает за французский клуб с 2013 года.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN