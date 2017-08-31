Крыша на «Крестовском» не будет отремонтирована вовремя

Генеральный подрядчик петербургского стадиона «Крестовский», компания «Метрострой», не сможет завершить работы по ремонту протекающей крыши стадиона до конца августа. Окончание работ перенесено на неопределенный срок.

Заказчик на строительство устанавливал «Метрострою» несколько сроков устранения протечек. Сначала это было 15 августа, затем — конец месяца. Ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что крышу на новом стадионе «Санкт-Петербург» долбят морские птицы, что приводит к протечкам. По словам чиновника, «баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей пленки».

«Метрострой» уже фактически говорит, что до начала сентября они не успевают. Новые временные рамки не установлены. У нас договоренность, что для подрядчика каждый матч — своего рода судный день. Каждый очередной матч на стадионе — это их очередной срок. Мы не продлеваем сроки. Мы просто говорим, что на очередном матче крыша не должна течь.

Необходимо время — хорошо, пусть будет дольше, но пусть все будет профессионально и качественно. Они должны понимать, что если крыша протечет, то мы вернемся к разговору о том, что генподрядчик должен был завершить все работы в августе. Дополнительных средств не привлекается, работы ведутся в рамках ранее заключенных контрактов», — заявила официальный представитель вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Елена Михина.

Фото: Global Look Press

Источник: Rambler News Service