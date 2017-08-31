Защитник «ПСЖ» Серж Орье продолжит карьеру в Англии. Ивуариец подписал 5-летний контракт с «Тоттенхэмом».

Защитник «ПСЖ» Серж Орье подписал контракт с «Тоттенхэмом» до 2022 года. 24-летний ивуариец будет выступать в новом клубе под 24-м номером.

«Играть в «Тоттенхэме» — это отличная и захватывающая возможность. Я полон решимости проявить себя как профессионал на поле и вне его. Для меня это новый вызов.

Сделаю все возможное, чтобы фанаты «Тоттенхэма» гордились мной. Фанаты самые важные люди в любом клубе. С нетерпением жду, чтобы показать им, каким является настоящий Серж Орье», — заявил футболист.

Напомним, ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заплатит «ПСЖ» порядка 25 млн евро за Сержа Орье.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»