Юрген Клопп: «Фирмино смотрится просто отлично и сейчас тренируется с командой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как проходит восстановление от травмы у нападающего Роберто Фирмино. Бразилец почти готов к финальному матчу Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Фирмино смотрится просто отлично и сейчас тренируется с командой. Он отсутствовал не так долго, но, конечно же, мы ведем себя осторожно и хотим убедиться, что ничего не произойдет.

У нас есть несколько дней, и мы хотим провести их с пользой. Именно поэтому он все время работает по-разному. Он делает первые шаги к возвращению. Сегодня он принял участие в 70% тренировки. Возможно, завтра он проведет полное занятие. Надеюсь, все будет хорошо», — сказал Клопп.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпулю» предстоит сыграть с «Тоттенхэмом». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, начало – в 22:00 мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»