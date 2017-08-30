Ян Облак: «Текущий сезон проведу в «Атлетико», а потом не знаю»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак заявил, что текущий сезон проведет в составе своего нынешнего клуба. Однако словенский вратарь не уверен, что в следующем году продолжит играть за «матрасников».

«Что могу сказать о своем будущем? Могу уверить, что в этом сезоне буду играть за «Атлетико», а потом не знаю. Увидим. Никто не знает, что ждет его в будущем.

Могу сказать, что сейчас я являюсь игроком «Атлетико», чем я очень доволен. Надеюсь, что сезон сложится для нас удачно.

Слухи о трансфере в «ПСЖ»? Не знаю, что произошло этим летом, не могу сказать, был ли интерес и предложения со стороны других клубов. Сейчас важно только одно: как я уже говорил, я все еще остаюсь игроком «Атлетико», — заявил Облак.

Напомним, контракт Облака с «Атлетико» действует до лета 2021 года.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги Ян Облак принял участие в 30 матчах, в которых пропустил 21 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: AS