Килиан Мбаппе прошел медобследование перед переходом в «ПСЖ»

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе прошел медицинское обследование перед переходом в «ПСЖ». 18-летний нападающий перейдет в парижский клуб на правах аренды, а через год его трансфер будет выкуплен за 179 млн евро.

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе все ближе к переходу в «ПСЖ». Как сообщают французские СМИ, 18-летний форвард уже прошел медобследование перед трансфером в парижский клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что «ПСЖ» достиг договоренности с «Монако» о трансфере Мбаппе. 18-летний француз проведет текущий сезон в составе парижского клуба на правах аренды, а в следующее летнего трансферное окно «ПСЖ» будет обязан будет выкупить его трансфер за 179 млн евро.

Напомним, ранее УЕФА выступила с заявлением, что клубы, не соблюдающие правила финансового фейр-плей будут серьезно наказаны.

В минувшем сезоне Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако», в которых забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач. Соглашение 18-летнего нападающего с «Монако» рассчитано до лета 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: TF1