«Манчестер Сити» намерен приобрести Пьера-Эмерика Обамеянга

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг может покинуть клуб в это трансферное окно. «Манчестер Сити» готов заплатить за 28-летнего габонца 70 млн евро.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга. Согласно имеющейся информации, «горожане» готовы заплатить за габонского форварда порядка 70 млн евро.

Сам Обамеянг заявлял, что если он хочет расти, то однозначно должен уйти из немецкого клуба уже этим летом.

Напомним, недавно спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк исключил возможность перехода Обамейянга в другой клуб нынешним летом, заявив, что момент для его ухода уже упущен.

Контракт Обамеянга с «Боруссией» действует до лета 2020 года.

В минувшем сезоне габонский форвард стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 31 гол.