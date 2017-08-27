Ибрагим Цаллагов: «Манчини сказал мне, чтобы я работал, доказывал, однако я постепенно оказался не у дел»

Новичок «Динамо» Ибрагим Цаллагов рассказал о переходе в московский клуб. Также он поведал о том, как уходил из «Зенита».

«Как обжился в Москве? Все хорошо. Нашел квартиру недалеко от базы «Динамо» в Новогорске, перевез семью. Осталось еще решить некоторые бытовые вопросы — найти детский садик ребенку, например. Но в целом все необходимое для футбола я уже сделал. Проблем нет.

В «Динамо» приняли очень тепло! В «Динамо» отличный коллектив, многих я знал раньше, с некоторыми знаком по молодежной сборной, с Антоном Сосниным играл в «Крыльях Советов». Ребята общительные, дружные. Мне комфортно.

Как я уходил из «Зенита»? Процесс затянулся. С первого дня, когда в «Зенит» пришли новое руководство и новый главный тренер, я почувствовал перемены. Роберто Манчини сказал мне, чтобы я работал, доказывал, однако я постепенно оказался не у дел. Признаюсь, это стало для меня большой неожиданностью.

Со мной не беседовали, хотя надеялся, что мне объяснят ситуацию. Впрочем, сейчас все позади. Я очень рад, что вновь сыграл в премьер-лиге. Надеюсь, таких пауз у меня больше не будет. Приложу для этого максимум усилий. Я хотел остаться. Я верил, что у меня хватит и сил, и набора качеств, чтобы навязать конкуренцию. Но тренер решил иначе. Его право.

Я поинтересовался у главного тренера о своих перспективах, на что Манчини сказал, что шанс у меня будет. Но в итоге я и шанса не дождался, и времени для перехода много упустил…

Кто и когда сообщил мне окончательное решение? Мне позвонили из «Динамо» и сказали, что рады видеть меня в команде и что с «Зенитом» все согласовано. Мой контракт с «Зенитом» действует еще три года. От «Зенита» никуда убегать не тороплюсь», — рассказал Цаллагов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт день за днем