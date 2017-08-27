Эльмир Набиуллин: «Мог перейти в «Зенит», предложение поступало. Насчет «Спартака» ничего сказать не могу»

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин прокомментировал слухи о переходе в «Спартак». 22-летний футболист заявил, что к нему по поводу трансфера никто не обращался.

«Мог ли я перейти в «Зенит»? Предложение поступало. Однако я никому не говорил в клубе, что хочу покинуть «Рубин». Насчет «Спартака» ничего не могу сказать. Ко мне точно никто не обращался.

Приятно, что мной интересуются. Постоянное нахождение в центре внимания добавляет стимула работать дальше. Я для этого стараюсь выкладываться в каждом матче. Приятно, что информация об интересе со стороны таких именитых клубов появляется в прессе.

Мне было неприятно, когда все мои друзья стали скидывать не мои слова, мол, я не хочу играть в «Рубине». Это неправда. На данный момент у меня контракт с «Рубином». Я счастлив быть важным игроком в своей родной команде и работать под руководством Курбана Бердыева», — рассказал Набиуллин.

В текущем розыгрыше РФПЛ Эльмир Набиуллин принял участие в 7 матчах в составе «Рубина», в которых отметился 1 голом и 1 предупреждением.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт Бизнес Online