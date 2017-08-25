Поль Погба стал лучшим игроком Лиги Европы-2016/17

Автор: Юлия Древова 0

Поль Погба

Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба признали лучшим игроком Лиги Европы-2016/17. В борьбе за эту награду хавбек обошел двух одноклубников Златана Ибрагимовича и Генриха Мхитаряна. 

В минувшем сезоне 24-летний француз помог своей команде одержать победу на турнире, взяв верх в финале над амстердамским «Аяксом» (2:0). Погба отыграл во втором по значимости еврокубке 15 матчей и отметился тремя голами, в том числе и в финальной встрече.

Европейский футбольный союз вручил награду лучшему игроку Лиги Европы впервые.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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