Поль Погба стал лучшим игроком Лиги Европы-2016/17

Полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба признали лучшим игроком Лиги Европы-2016/17. В борьбе за эту награду хавбек обошел двух одноклубников Златана Ибрагимовича и Генриха Мхитаряна.

В минувшем сезоне 24-летний француз помог своей команде одержать победу на турнире, взяв верх в финале над амстердамским «Аяксом» (2:0). Погба отыграл во втором по значимости еврокубке 15 матчей и отметился тремя голами, в том числе и в финальной встрече.

Европейский футбольный союз вручил награду лучшему игроку Лиги Европы впервые.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА