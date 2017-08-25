Вячеслав Караваев может стать игроком «Локомотива»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев в скором времени покинет пражский клуб. Среди вариантов продолжения карьеры — московский «Локомотив».
Экс-игрок ЦСКА готов вернуться в российский чемпионат не только из-за более выгодного финансового предложения. В планах 22-летнего футболиста пробиться в национальную сборную. В случае достижения соглашения со «Спартой», трансфер защитника обойдется «железнодорожникам» в 2,5 млн евро.
Кроме того, на Караваева претендует французский «Нант». Однако сделку может осложнить лимит на игроков не из Евросоюза, который действует в Лиге 1.
В прошлом сезоне россиянин был признан лучшим игроком «Спарты». Караваев отыграл в чемпионате Чехии 27 матчей и отметился тремя забитыми мячами.
Фото: Global Look Press
Источник: iSport.cz