Вячеслав Караваев может стать игроком «Локомотива»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев в скором времени покинет пражский клуб. Среди вариантов продолжения карьеры — московский «Локомотив».

Экс-игрок ЦСКА готов вернуться в российский чемпионат не только из-за более выгодного финансового предложения. В планах 22-летнего футболиста пробиться в национальную сборную. В случае достижения соглашения со «Спартой», трансфер защитника обойдется «железнодорожникам» в 2,5 млн евро.

Кроме того, на Караваева претендует французский «Нант». Однако сделку может осложнить лимит на игроков не из Евросоюза, который действует в Лиге 1.

В прошлом сезоне россиянин был признан лучшим игроком «Спарты». Караваев отыграл в чемпионате Чехии 27 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: iSport.cz