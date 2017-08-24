«Спартак» близок к приобретению защитника сборной Бельгии

«Спартак» заинтересован в приобретении защитника сборной Бельгии Бьорна Энгелса. «Брюгге», нынешний клуб 22-летнего футболиста, готов отпустить игрока за 12 млн евро.

«Спартак» все еще пытается усилить защитную линию в текущее трансферное окно. Красно-белые могут приобрести защитника «Брюгге» и сборной Бельгии Бьорна Энгелса. Сообщается, что «Брюгге» готов продать 22-летнего футболиста за 12 млн евро.

Напомним, в прошлом году Энгелсом всерьез интересовался «Зенит», однако из-за травмы колена трансфер сорвался.

В минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии Бьорн Энгелс провел за «Брюгге» 21 матч, в которых отметился 2 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: vesti.ru