«Спартак» близок к приобретению защитника сборной Бельгии

Автор: Вадим Павлов 0

Энгелс

«Спартак» заинтересован в приобретении защитника сборной Бельгии Бьорна Энгелса. «Брюгге», нынешний клуб 22-летнего футболиста, готов отпустить игрока за 12 млн евро.

«Спартак» все еще пытается усилить защитную линию в текущее трансферное окно. Красно-белые могут приобрести защитника «Брюгге» и сборной Бельгии Бьорна Энгелса. Сообщается, что «Брюгге» готов продать 22-летнего футболиста за 12 млн евро.

Напомним, в прошлом году Энгелсом всерьез интересовался «Зенит», однако из-за травмы колена трансфер сорвался.

В минувшем розыгрыше чемпионата Бельгии Бьорн Энгелс провел за «Брюгге» 21 матч, в которых отметился 2 голами.

Фото: Global Look Press
Источник: vesti.ru

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