Жозеп Бартомеу: «Уровень Дембеле сейчас лучше, чем у Неймара»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу оценил игру Усмана Дембеле и других футболистов команды. Специалист отметил, что уровень француза лучше, чем у игрока «ПСЖ» Неймара.

«Я уже объяснял, что на деньги от продажи Неймара у нас появился проект с Дембеле и Коутиньо. Уровень Дембеле сейчас лучше, чем у Неймара. Он намного лучше как игрок, чем Неймар, он уже адаптировался.

Ракитич очень важен для нас. Мы действительно обещали ему, что улучшим контракт. Но сейчас дело не в спортивной составляющей. Переговоры пришлось отложить из-за финансовых проблем.

Коутиньо – отличный игрок, превосходный, он становится все лучше и лучше. Играть в «Барселоне» нелегко. У Филиппе в прошлом сезоне было шесть месяцев, и сейчас он готов. Тренер верит в него, он игрок мирового уровня, и мы многого ожидаем от него», – сказал Бартомеу.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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