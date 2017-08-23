Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. ЦСКА обыграл «Янг Бойз» и вышел в групповой этап турнира

ЦСКА провел ответный матч в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Армейцы» во второй раз обыграли швейцарский «Янг Бойз» и вышли в групповой этап турнира.

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд.

ЦСКА — ЯНГ БОЙЗ – 1:0 (1:0)

Москва. 23 августа.

Стадион: «ВЭБ Арена».

Судья: Сидиропулос Анастасиос (Греция)

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, М. Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев, Витиньо, Чалов.

«Янг Бойз»: фон Бальмос, Бенито, Мбабу, Нуху, фон Берген, Бертоне, Раве, Саного, Сулеймани, Нсаме, Ассале.

Голы: 1:0 — Щенников (45), 2:0 — Дзагоев (65).

Предупреждения: Дзагоев (48), Ассале (50), А. Березуцкий (60), Нуху (79).

19 (9) удары (в створ) 14 (3)

2 фолы 12

6 угловые 9

4 офсайды 2

48 % владения мячом 52

Первый матч — 1:0

Результаты остальных матчей 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:

«Копенгаген» — «Карабах» — 2:1 (1:0).

Первый матч: «Карабах» — «Коппенгаген» — 1:0.

«Ливерпуль» — «Хоффенхайм» — 4:2 (3:1).

Первый матч: «Хоффенхайм» — «Ливерпуль» — 1:2.

«Славия» — «АПОЭЛ» — 0:0 (0:0).

Первый матч: «АПОЭЛ» — «Славия» — 2:0.

«Стяуа» — «Спортинг» — 1:5 (1:1).

Первый матч: «Спортинг» — «Стяуа» — 0:0.

Фото: пресс-служба ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»