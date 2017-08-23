Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. ЦСКА обыграл «Янг Бойз» и вышел в групповой этап турнира

ЦСКА провел ответный матч в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. «Армейцы» во второй раз обыграли швейцарский «Янг Бойз» и вышли в групповой этап турнира.
Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд.
ЦСКА — ЯНГ БОЙЗ – 1:0 (1:0)
Москва. 23 августа.
Стадион: «ВЭБ Арена».
Судья: Сидиропулос Анастасиос (Греция)
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Васин, М. Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев, Витиньо, Чалов.
«Янг Бойз»: фон Бальмос, Бенито, Мбабу, Нуху, фон Берген, Бертоне, Раве, Саного, Сулеймани, Нсаме, Ассале.
Голы: 1:0 — Щенников (45), 2:0 — Дзагоев (65).
Предупреждения: Дзагоев (48), Ассале (50), А. Березуцкий (60), Нуху (79).
19 (9) удары (в створ) 14 (3)
2 фолы 12
6 угловые 9
4 офсайды 2
48 % владения мячом 52
Первый матч — 1:0
ЦСКА в Москве принимал швейцарский «Янг Бойз». Красно-синие выходили на поле, имея за спинами преимущество в один мяч по сумме двух матчей. В первом тайме игра шла в равном ключе, ЦСКА больше атаковал, а швейцарцы грамотно защищались и убегали в контратаки, однако именно «армейцы» сумели забить гол в раздевалку. «Герой» первого матча Нуху, забивший в концовке первого матча в свои ворота, не сумел выбить мяч и Щенников с близкого расстояния заколотил мяч в сетку. Во втором тайме Дзагоев увеличил преимущество красно-синих, установив окончательный счет встречи.
Результаты остальных матчей 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:
«Копенгаген» — «Карабах» — 2:1 (1:0).
Первый матч: «Карабах» — «Коппенгаген» — 1:0.
«Ливерпуль» — «Хоффенхайм» — 4:2 (3:1).
Первый матч: «Хоффенхайм» — «Ливерпуль» — 1:2.
«Славия» — «АПОЭЛ» — 0:0 (0:0).
Первый матч: «АПОЭЛ» — «Славия» — 2:0.
«Стяуа» — «Спортинг» — 1:5 (1:1).
Первый матч: «Спортинг» — «Стяуа» — 0:0.
Фото: пресс-служба ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»