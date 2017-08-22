«Барселона» проявляет интерес к двум игрокам Бундеслиги

Технический директор «Барселоны» Роберто Фернандес присутствовал на матче «Шальке-04» – «РБ Лейпциг». По информации El Mundo Deportivo, он наблюдал за игрой полузащитника «горняков» Леона Горецки и форварда «быков» Наби Кейты.

Интерес к игрокам Бундеслиги обусловлен поиском каталонцами альтернативных вариантов в случае, если трансферы Филлипе Коутиньо из «Ливерпуля» и Усмана Дембеле из «Боруссии Д» осуществить не удастся.

Напомним, что дортмундская «Боруссия» согласилась на переход Дембеле в «Барселону» при условии, что сине-гранатовые заплатят за него не менее 130 млн евро, и дала испанскому клубу неделю на раздумья. Кроме того, каталонцы готовы сделать «Ливерпулю» четвертое предложение по Коутиньо.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo