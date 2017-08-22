Андрей Аршавин сможет решить вопрос о продолжении своей карьеры в «Кайрате» в ноябре

Технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий заявил, что в настоящее время клуб из Казахстана не ведет переговоры о новом контракте с Андреем Аршавиным. Вопрос о продолжении сотрудничества с 36-летним полузащитником будет решен по окончании сезона.

«В данный момент мы не ведем переговоры о продлении контракта. У нас есть договоренность сесть и поговорить с Аршавиным по итогам сезона, тогда и определимся. Сезон в Казахстане заканчивается в конце ноября, времени осталось не так много, поэтому думаю, что скоро все станет известно.

Все зависит от желания и здоровья самого Андрея. Он абсолютно точно не хочет отбывать номер, а хочет играть. Нужно понимать, что футбол – это тяжелый труд, нужно работать и много тренироваться. Игрок сам должен для себя решить, может ли он продолжать карьеру или нет.

К сожалению, его восстановление проходит гораздо медленнее, чем хотелось. У нас в субботу очередной матч чемпионата, который он точно пропустит, дальше будет перерыв на игры сборных, после которого мы надеемся, что Андрей уже точно сможет сыграть», — отметил Калакуцкий.

Напомним, в нынешнем сезоне экс-капитан сборной России отыграл за «Кайрат» 17 матчей и отметился тремя забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС