«Ливерпуль» договорился с Матео Ковачичем о трансфере

Автор: Вадим Павлов 0

Ковачич

«Ливерпуль» намерен усилить линию полузащиты до конца трансферного окна. Хавбек мадридского «Реала» Матео Ковачич согласился перейти в английский клуб.

Согласно имеющейся информации, «Ливерпуль» достиг устной договоренности о трансфере с полузащитником «Реала» Матео Ковачичем.

Сообщается, что 23-летний хорват недоволен своим положением в испанском клубе и уже обсудил с руководством «Ливерпуля» свой возможный переход. Также сообщается, что игрок заинтересован в переходе в мерсисайдский клуб и рад возможности присоединиться к команде Юргена Клоппа.

Напомним, Матео Ковачич перешел в «Реал» в августе 2015 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mirror

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Данило

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Данило

Коутиньо

«Барселона» договорилась с Филлипе Коутиньо о контракте

Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо отправил «Ливерпулю» запрос на переход в другой клуб

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 