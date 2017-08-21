Стал известен окончательный состав сборной России на сборы в Новогорске

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав команды для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске. Из расширенного списка игроков не попали 5 футболистов.

На сборах будут отсутсвовать: Александр Селихов («Спартак»), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Руслан Камболов, Максим Канунников ( оба «Рубин») и Денис Черышев («Вильярреал»).

Список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Андрей Синицын («Краснодар»).

Защитники: Владимир Гранат, Эльмир Набиуллин (оба — «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»).

Нападающие: Антон Заболотный (Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).

Сбор в Новогорске пройдет в период с 28 августа по 3 сентября. В последний день запланирована игра против «Динамо».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт РФС