У ФК «Оренбург» сменился главный тренер

Руководство «Оренбурга» отставило в отставку с поста главного тренера грузинского специалиста Темури Кецбая. Теперь руководство командой возьмет на себя Владимир Федотов, который ранее входил в тренерский штаб клуба.

«По взаимному соглашению сторон расторгнут контракт с главным тренером Темури Кецбаей, тренером Сосо Чедией и тренером по физподготовке Мичаелом Мичаелом. Футбольный Клуб «Оренбург» благодарит специалистов за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», — сообщает официальный сайт «Оренбурга».

Ильшат Айткулов и Платон Захарчук продолжат работать с командой в качестве старшего тренера и тренера вратарей соответственно.

Новый наставник оренбуржцев Владимир Федотов является тренером категории PRO-UEFA и в разные годы возглавлял екатеринбургский «Урал» и новокузнецкий «Металлург-Кузбасс».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Оренбург»