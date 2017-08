«Тоттенхэм» купил защитника из «Аякса»

Английский «Тоттенхэм» приобрел центрального защитника «Аякса» Давинсона Санчеса. Сумма трансфера составляет 28 миллионов фунтов плюс бонусы.

Защитник «Аякса» Давинсон Санчес подписал контракт с «Тоттенхэмом». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Сумма трансфера составляет 28 миллионов фунтов и 14 миллионов бонусов.

The Colombia international, 21, has signed a contract with the Club until 2023. Full story — https://t.co/PX9ri1Fovd pic.twitter.com/U1C3YBEGuy

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2017