«Тоттенхэм» купил защитника из «Аякса»

Автор: Никита Пронин 0

Давинсон Санчес

Английский «Тоттенхэм» приобрел центрального защитника «Аякса» Давинсона Санчеса. Сумма трансфера составляет 28 миллионов фунтов плюс бонусы.

Защитник «Аякса» Давинсон Санчес подписал контракт с «Тоттенхэмом». Контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года. Сумма трансфера составляет 28 миллионов фунтов и 14 миллионов бонусов.

В предыдущем сезоне Санчес забил шесть мячей и сделал два голевых паса в 32-х матча чемпионата Голландии.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Давинсон Санчес

«Тоттенхэм» хочет купить защитника «Аякса» за 38,5 миллионов евро

Кержаков

Александр Кержаков получил должность в «Зените», Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата», Кайл Уокер покинет «Тоттенхэм». Главные новости дня

Котарски

«Аякс» подписал 17-летнего хорватского вратаря

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 