Нигерийский миллиардер хочет купить «Арсенал» и уволить Арсена Венгера

Автор: Юлия Древова 0

Aliko Dangote

Богатейший человек Африки Алико Данготе выразил желание стать владельцем лондонского «Арсенала». Нигерийский сахарный король уже думает о модернизации структуры клуба, первый шаг к которой — смена главного тренера.

«Первым делом я бы поменял тренера. Он проделал хорошую работу, но кто-то еще должен попытать счастья.

Уверен, если Кронке и Алишер Усманов получат подходящее предложение, они уйдут. Кто-то сделает им предложение, которое заставит их серьезно задуматься об уходе из клуба. Я думаю, когда мы закончим с нефтеперерабатывающим заводом, мы сможем это сделать.

«Арсенал» — великая команда, в которой все отлично работает. Я мог бы сделать так, чтобы все работало еще лучше, поэтому я буду там. Я подожду. Я куплю клуб, даже если что-то изменится», — заявил Данготе.

По данным Forbes, состояние 60-летнего бизнесмена оценивается в 13 млрд долларов. Данготе занимается добычей нефти в Лагосе.

Фото: Global Look Press
Источник: Bloomberg

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