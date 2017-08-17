FIFA назвала 12 кандидатов на титул «Лучший тренер» по итогам 2017 года

Международная федерация футбола (FIFA) озвучила 12 кандидатов, которые будут номинированы на звание «Лучшего тренера» 2017 года. В голосовании примут участие тренеры национальных сборных, капитаны, журналисты и болельщики.

Голосование стартует 21 августа, оно продлится до 7 сентября. Затем, в середине сентября будут отобраны три кандидата, которые пройдут в финальный этап голосования.Награда будет вручена в Лондоне 23 октября.

Напомним, что в прошлом году эту награду получил Клаудио Раньери, которые впервые в итсории привел «Лестер» к чемпионству в АПЛ.

Кто по вашему мнению был лучшим в 2017 году? Массимилиано Аллегри (Италия, «Ювентус»)

Карло Анчелотти (Германия, «Бавария»)

Антонио Конте (Италия, «Челси»)

Луис Энрике (Испания, «Барселона»)

Зинедин Зидан (Франция, «Реал»)

Хосеп Гвардиола (Испания, «Манчестер Сити»)

Леонарду Жардим (Португалия, «Монако»)

Йоахим Лев (Германия, сборная Германии)

Жозе Моуринью (Португалия, «Манчестер Юнайтед»)

Маурисио Почеттино (Аргентина, «Тоттенхэм»)

Тите (Бразилия, сборная Бразилии)

Диего Симеоне (Аргентина, «Атлетико») Просмотреть результаты

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Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА