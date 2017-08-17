FIFA назвала 12 кандидатов на титул «Лучший тренер» по итогам 2017 года

Международная федерация футбола (FIFA) озвучила 12 кандидатов, которые будут номинированы на звание «Лучшего тренера» 2017 года. В голосовании примут участие тренеры национальных сборных, капитаны, журналисты и болельщики.
Голосование стартует 21 августа, оно продлится до 7 сентября. Затем, в середине сентября будут отобраны три кандидата, которые пройдут в финальный этап голосования.Награда будет вручена в Лондоне 23 октября.
Напомним, что в прошлом году эту награду получил Клаудио Раньери, которые впервые в итсории привел «Лестер» к чемпионству в АПЛ.
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Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА