Блез Матюиди прошел медицинское обследование для «Ювентуса»

Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди прошел медосмотр перед переходом в «Ювентус». Совсем скоро футболист будет представлен в качестве игрока «Юве».
Блез Матюиди переходит в «Ювентус». Футболист уже прошел медицинский осмотр, а сегодня вечером будет представлен как игрок «Ювентуса». Сумма трансфера составляет 15 миллионов евро.
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Mattinata al #JMedical per @MATUIDIBlaise 🇫🇷https://t.co/m9QyK8gyDP pic.twitter.com/LlBhBzjWbu
— JuventusFC (@juventusfc) August 17, 2017
В минувшем сезоне Блез забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач. За «парижан» француз провел 6 сезонов.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Ювентуса»