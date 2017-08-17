Блез Матюиди прошел медицинское обследование для «Ювентуса»

Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди прошел медосмотр перед переходом в «Ювентус». Совсем скоро футболист будет представлен в качестве игрока «Юве».

Блез Матюиди переходит в «Ювентус». Футболист уже прошел медицинский осмотр, а сегодня вечером будет представлен как игрок «Ювентуса». Сумма трансфера составляет 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Блез забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач. За «парижан» француз провел 6 сезонов.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Ювентуса»