«Спартак» получил ультиматум по Эсекиэлю Гараю

Руководство «Валенсии» поставило ультиматум «Спартаку» о трансфере защитника Гарая. Испанский клуб рассчитывает получить улучшенное предложение.

В ближайшие часы руководство «Валенсии» надеется получить от «Спартака» улучшенное предложение. Позиции клубов разнятся на сумму от двух до четырех миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гарай согласовал условия личного контракта на три года. Однако клубы не смогли договориться о сумме трансфера. «Летучие мыши» хотят получить 20 миллионов евро, разбив платеж на несколько лет.

Ранее футболист выступал три сезона за «Зенит». В сезоне 16/17 Гарай перешел в «Валенсию», где за 27 матчей забил 4 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Superdeporte