Александр Самедов: «Команда проиграла из-за меня»

Хавбек московского «Спартака» Александр Самедов после получения красной карточки взял вину за проигрыш команды в дерби против «Локомотива» на себя и попросил прощения у фанатов красно-белых. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу «железнодорожников».

«Хотел бы извиниться перед болельщиками, тренерским штабом и командой. Из-за меня команда проиграла, приношу всем свои извинения. Симулировал ли я? Получил красную карточку, вот и все», – сказал Самедов.

Напомним, полузащитник был удален с поля после получения на 45-ой минуте матча второй желтой карточки за симуляцию. Первую хавбек заработал в середине первого тайма за срыв атаки.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ