«ПСЖ» реализовал столько же футболок Неймара почти за две недели, сколько Анхеля Ди Марии за год

«ПСЖ» обнародовал количество проданных футболок новичка команды Неймара. По данным As, парижанам менее чем за две недели удалось реализовать 20 тысяч игровых маек с номером и фамилией бразильского форварда.

Как сообщает один из официальных магазинов продукции «ПСЖ», 90% всех продаж приходятся на футболки Неймара. Для сравнения, команда продала такое же количество формы хавбека Анхеля ди Марии за год.

Напомним, парижский клуб официально объявил о подписании пятилетнего контракта с Неймаром 3 августа. Бразилец стал самым дорогим игроком в истории футбола. Сумма его трансфера из «Барселоны» составила 222 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: As