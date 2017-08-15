«ПСЖ» реализовал столько же футболок Неймара почти за две недели, сколько Анхеля Ди Марии за год

Автор: Юлия Древова 0

Неймар

«ПСЖ» обнародовал количество проданных футболок новичка команды Неймара. По данным As, парижанам менее чем за две недели удалось реализовать 20 тысяч игровых маек с номером и фамилией бразильского форварда.

Как сообщает один из официальных магазинов продукции «ПСЖ», 90% всех продаж приходятся на футболки Неймара. Для сравнения, команда продала такое же количество формы хавбека Анхеля ди Марии за год.

Напомним, парижский клуб официально объявил о подписании пятилетнего контракта с Неймаром 3 августа. Бразилец стал самым дорогим игроком в истории футбола. Сумма его трансфера из «Барселоны» составила 222 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: As

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Анхель Ди Мария

Анхель Ди Мария может перейти в «Барселону»

Мбаппе

Килиан Мбаппе может заменить Неймара в «Барселоне»

Килиан Мбаппе

Руководство «Монако» назвало стоимость Килиана Мбаппе

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 