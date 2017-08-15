УЕФА определила претендентов на звание лучшего футболиста Европы

В финальный шорт-лист номинантов на получение награды вошли вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и форварды «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси. Лучший футболист Европы по версии УЕФА в сезоне 2016/17 будет назван 24 августа в Монако на церемонии, посвященной жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов-2017/18.

Тройку лучших определило жюри, состоявшее из 80 тренеров клубов, которые принимали участие в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в минувшем сезоне, а также 55 спортивных журналистов, отбор которых проводила ассоциация европейских спортивных изданий (ESM).

Напомним, на главный приз могли претендовать футболисты, которые провели сезон в европейском клубе. Жюри учитывало выступления игрока за клуб и национальную сборную как на внутренней, так и на международной аренах. При этом национальность футболиста не являлась определяющим фактором.

Помимо уже вышеупомянутых номинантов, в расширенный список кандидатов на звание лучшего футболиста Европы вошли:

4. Лука Модрич («Реал»)

5. Тони Кроос («Реал»)

6. Пауло Дибала («Ювентус»)

7. Серхио Рамос («Реал»)

8. Килиан Мбаппе («Монако»)

9. Роберт Левандовски («Бавария»)

10. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»).

Кто станет лучшим футболистом Европы? Джанлуиджи Буффон

Криштиану Роналду

Лионель Месси Просмотреть результаты

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Фото: официальный сайт УЕФА

Источник: официальный сайт УЕФА