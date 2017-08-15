УЕФА определила претендентов на звание лучшего футболиста Европы

В финальный шорт-лист номинантов на получение награды вошли вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и форварды «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси. Лучший футболист Европы по версии УЕФА в сезоне 2016/17 будет назван 24 августа в Монако на церемонии, посвященной жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов-2017/18.
Тройку лучших определило жюри, состоявшее из 80 тренеров клубов, которые принимали участие в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в минувшем сезоне, а также 55 спортивных журналистов, отбор которых проводила ассоциация европейских спортивных изданий (ESM).
Напомним, на главный приз могли претендовать футболисты, которые провели сезон в европейском клубе. Жюри учитывало выступления игрока за клуб и национальную сборную как на внутренней, так и на международной аренах. При этом национальность футболиста не являлась определяющим фактором.
Помимо уже вышеупомянутых номинантов, в расширенный список кандидатов на звание лучшего футболиста Европы вошли:
4. Лука Модрич («Реал»)
5. Тони Кроос («Реал»)
6. Пауло Дибала («Ювентус»)
7. Серхио Рамос («Реал»)
8. Килиан Мбаппе («Монако»)
9. Роберт Левандовски («Бавария»)
10. Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»).
Фото: официальный сайт УЕФА
Источник: официальный сайт УЕФА