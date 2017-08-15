ЦСКА интересуется Эдером

Форвард «Лилля» и сборной Португалии Эдер заинтересовал ЦСКА. Помимо «армейцев» Эдером интересуется ряд зарубежных клубов.

ЦСКА планирует усилить линию нападения португальским форвардом Эдером. Игроком «Лилля» также интересуются «Олимпиакос», «Брайтон», «Бирмингем» и «Жирона». Однако стоит отметить, что эти четыре клуба заинтересованы в аренде игрока, а «Лилль» планирует продать футболиста, так как главный тренер французского клуба Марсель Бьелса не нуждается в услугах игрока. «Лилль» хочет выручить порядка 6 миллионов евро.

Напомним, что Эдер забил победный гол в финале ЕВРО-2016.

В предыдущем сезоне Эдер забил 6 мячей и отдал 6 голевых пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe