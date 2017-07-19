«Челси» отправился в турне без Диего Косты и Неманьи Матича

Автор: Юлия Древова 0

Челси

Главный тренер «Челси» Антонио Конте улетел готовиться к предстоящему сезону в Азию с 25 футболистами. Диего Коста, Неманья Матич и Курт Зума в этом списке не значатся. 

Ранее стало известно, что форвард Коста и хавбек Матич близки к уходу из лондонского клуба. На первого претендует мадридский «Атлетико», в услугах второго заинтересован туринский «Ювентус».

Напомним, что «Челси» проведет предсезонный тур на Дальнем Востоке. 22 июля «синие» в Пекине сыграют контрольный матч с «Арсеналом» в Пекине, а 25 и 29 июля в Сингапуре встретятся с «Баварией» и «Интером» в рамках Международного кубка чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Челси»

 

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