«Челси» отправился в турне без Диего Косты и Неманьи Матича

Главный тренер «Челси» Антонио Конте улетел готовиться к предстоящему сезону в Азию с 25 футболистами. Диего Коста, Неманья Матич и Курт Зума в этом списке не значатся.

Ранее стало известно, что форвард Коста и хавбек Матич близки к уходу из лондонского клуба. На первого претендует мадридский «Атлетико», в услугах второго заинтересован туринский «Ювентус».

Напомним, что «Челси» проведет предсезонный тур на Дальнем Востоке. 22 июля «синие» в Пекине сыграют контрольный матч с «Арсеналом» в Пекине, а 25 и 29 июля в Сингапуре встретятся с «Баварией» и «Интером» в рамках Международного кубка чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Челси»