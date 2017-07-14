«Динамо» не сможет регистрировать новичков

Российский футбольный союз наложил запрет на регистрацию новых игроков в составе московского «Динамо». Бело-голубые оказались в такой ситуации из-за долгов перед полузащитником Янном М’Вила.

Санкции РФС будут сняты с клуба в случае исполнения финансовых обязательств перед французским футболистом и погашения задолженности. Кроме того, «Динамо» придется заплатить штраф.

В 2015 году М’Вила был близок к переходу в московский клуб, однако в связи со сменой руководства трансфер так и не был оформлен надлежащим образом. После полугода тренировок с бело-голубыми француз подписал арендное соглашение с «Сандерлендом» и подал жалобу в палату по разрешению споров РФС, который частично удовлетворил его иск. В настоящее время хавбек выступает за казанский «Рубин».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС