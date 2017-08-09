Джампьеро Вентура продолжит тренировать сборную Италии до 2020 года

Автор: Юлия Древова 0

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура останется на своем посту еще как минимум три года. Об этом заявил президент итальянской федерации футбола Карло Тавеккио.

«У нас есть полная уверенность в Джампьеро Вентуре и его действиях», — цитирует Карло Тавеккио итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Сообщается, что 69-летний специалист продлил свое контрактное соглашение со «Скуадрой Адзуррой» до 2020 года.

Напомним, что Вентура возглавил сборную Италии после Евро-2016, сменив на посту главного тренера Антонио Конте.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Федерации футбола Италии 

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