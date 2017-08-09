Джампьеро Вентура продолжит тренировать сборную Италии до 2020 года

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура останется на своем посту еще как минимум три года. Об этом заявил президент итальянской федерации футбола Карло Тавеккио.

«У нас есть полная уверенность в Джампьеро Вентуре и его действиях», — цитирует Карло Тавеккио итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Сообщается, что 69-летний специалист продлил свое контрактное соглашение со «Скуадрой Адзуррой» до 2020 года.

Напомним, что Вентура возглавил сборную Италии после Евро-2016, сменив на посту главного тренера Антонио Конте.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер Федерации футбола Италии