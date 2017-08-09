Матч между «Спартаком» и «Арсеналом» не будет отменен

Автор: Никита Пронин 0

Открытие Арена, Спартак

Матч 5-го тура между «Спартаком» и «Арсеналом» начнется, как и положено. Об этом говорится в официальном заявлении московского клуба.

«Прибывайте на «Открытие Арену»  заблаговременно! Вход для зрителей будет открыт в 17.30, — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

Напомним, что чуть ранее с «Открытие Арены» были эвакуированы десятки человек после звонка об угрозе взрыва. Мужчина сообщивший об этом уже задержан органами правопорядка.

Матч «Спартак» — «Арсенал» начнется 9 августа в 19:30 по мск.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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