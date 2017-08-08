Луис Адриано и Игорь Смольников пропустят два матча в РФПЛ из-за драки

Автор: Юлия Древова 0

Форвард «Спартака» Луис Адриано и защитник «Зенита» Игорь Смольников получили двухматчевую дисквалификацию за драку в матче 4-го тура российского чемпионата по футболу. Такое решение принял КДК РФС, по сообщению его главы Артура Григорьянца.

«За агрессивное поведение с использованием чрезмерной силы дисквалифицированы на два матча чемпионата России каждый. Оба были [на заседании], оба извинились перед КДК и пожали друг другу руки,» – рассказал Григорьянц.

Напомним, потасовка между Адриано и Смольниковым случилась в компенсированное ко второму тайму время. Арбитр Михаил Вилков показал обоим футболистам прямые красные карточки. Встреча закончилась победой «Зенита» со счетом 5:1.

Луис Адриано не сможет помочь красно-белым в играх с тульским «Арсеналом» и ЦСКА. Игорь Смольников пропустит матчи с екатеринбургским «Уралом» и грозненским «Ахматом».

Фото: официальный сайт ФК «Зенит»
Источник: ТАСС

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