Алехандро Домингес стал игроком «Райо Вальекано»

Автор: Юлия Древова 0

Экс-игрок «Зенита» и «Рубина» Алехандро Домингес продолжит карьеру в испанском чемпионате. 36-летний хавбек перешел из «Олимпиакоса» в «Райо Вальекано», за который выступал в сезоне 2012/2013. 

Как сообщает пресс-служба команды, контрактное соглашение полузащитника рассчитано на сезон. Аргентинец достался мадридскому клубу бесплатно.

Напомним, в прошлом сезоне Домингес провел 18 матчей в составе греческого «Олимпиакоса» и отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Райо Вальекано»

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