«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего, который близок к переходу в «Спартак»

Петербуржский «Зенит» может перехватить у «Спартака» трансфер нападающего «Гремио» Луана.

Согласно имеющейся информации, «Зенит» рассматривает возможность перехватить у «Спартака» нападающего «Гремио» Луана. Сообщается, что руководство петербуржского клуба в ближайшие дни примет решение о надобности трансфера 24-летнего форварда.

Также сообщается, что президент «Гремио» Ромилдо Болзан готов продать Луана, однако он рассчитывает, что новый клуб нападающего позволит «Гремио» оставить его у себя до конца сезона. Чемпионат в Бразилии закончится уже в декабре этого года.

Напомним, ранее агент Луана Жаир Пейшото заявил, что московский «Спартак» достиг договоренности с «Гремио» и в ближайшее время Луан может присоединиться к чемпионам России.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии 24-летний нападающий сыграл в 24 матчах. За это время он забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

24-летний Луан становился олимпийским чемпионом в 2016 году. Также в его активе один матч за главную национальную команду Бразилии.