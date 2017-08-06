Премьер-лига. 4-й тур. «Тосно» обыгрывает «Арсенал» и добивается первой победы в РФПЛ

Тульский «Арсенал» на одноименном стадионе в рамках 4-го тура принимал «Тосно». «Канониры» уступили дебютанту РФПЛ, «Тосно» добивается первой в своей истории победы в элитном дивизионе.

Премьер-лига. 4-й тур

АРСЕНАЛ – ТОСНО – 1:2 (1:0)

Тула. 6 августа.

Стадион: «Арсенал».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Арсенал»: Габулов, Хагуш, Беляев, Сунзу, Берхамов, Ткачев, Боурчану, Александров, Чаушич (Максимов, 67), Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 73).

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Дудиев (Шахов, 87), Чернов, Дугалич, Галиулин, Казаев (Мухаметшин, 80), Нуну Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе (Марков, 46).

Голы: 1:0 — Берхамов (40), 1:1 — Галиулин (48), 1:2 — Марков (56).

Предупреждения: Берхамов (55).

9 (2) удары (в створ) 10 (6)

17 фолы 13

4 угловые 2

0 офсайды 2

49 % владения мячом 51

Встреча «Арсенала» и «Тосно» проходила в равном ключе, обе команды боролись и атаковали, однако именно туляки были настойчивее: Кантемир Берхамов метров с двадцати с лету, да еще и с разворота отправил мяч в сетку ворот Давида Юрченко. «Канониры» закончили первый тайм на правах лидера, а чудо-гол, видимо, слишком расслабил хозяев поля, ибо после перерыва игра преобразилась. Хавбек гостей Вагиз Галиулин уже через 3 минуты после начала второго тайма распечатал ворота Владимира Габулова, став автором первого в истории гола «Тосно» в РФПЛ. Окрыленные успехом гости продолжали штурмовать ворота туляков, и всего через 8 минут после первого гола мяч вновь оказался в сетке: после розыгрыша стандарта Евгений Марков с близкого расстояния переправил мяч в ворота и вывел тосненцев вперед.

«Канониры» имели прекрасный шанс отыграться, однако Лука Джорджевич не сумел переиграть Давида Юрченко с 11-метровой отметки. В конце встречи хозяевам поля вновь предоставился шанс: полузащитник «Тосно» Александр Карницкий сфолил практически на линии штрафной площади, исполнять штрафной удар подошел герой первого тайма Кантемир Берхамов, однако на этот раз забить ему не удалось — Давид Юрченко поймал мяч в руки. «Тосно» забивает свои первые голы и добивается первой в своей истории победы в РФПЛ, в результате чего поднимается на 11-ю строчку в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба «Арсенала»

Источник: Еженедельник «Футбол»