Квинси Промес: «Надеюсь, Вилков сделал выводы из той ситации и на этот раз будет честен до конца»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями перед матчем с «Зенитом». Также он рассказал о начале сезона, России, судействе в матчах с сине-бело-голубыми и Артеме Дзюбе.

«Не понимаю, почему вы говорите про плохой старт. Мы даже не проиграли. Почему люди говорят о плохом старте — они что, хотели трех побед подряд? Эй, мы выиграли Суперкубок, дайте спокойно войти в сезон! Не помню, чтобы в прошлом году мы начали с трех побед подряд.

Дайте время — мы усердно работаем, чтобы защитить титул чемпиона, хорошо играли во всех трех матчах. «Камбэк» «Динамо» многому нас научил. На выезде с «Уфой» всегда играть тяжело, но у нас было много моментов. Дома с «Краснодаром» мы показали всем, что «Спартак» в порядке, как и в прошлом сезоне. Впереди еще одна возможность доказать свою силу — игра против «Зенита».

Кто выбирал стилистику для моей татуировки на русском языке? Я сам. Уже три года живу в России, эта страна останется в моем сердце навсегда. Поэтому тату находится здесь, под сердцем. Верю в Бога, и убежден, что Господь послал меня сюда, чтобы я выиграл чемпионство с лучшей командой в России впервые за 16 лет. Приехал сюда мальчиком, и посмотрите, кем я стал. Для меня это намного больше, чем просто рисунок, — это часть меня, которую я никогда не забуду.

Судейство Вилкова? Помню, как будто это было вчера: Кришито оттолкнул меня, отобрал мяч и начал контратаку, которая привела к голу. В итоге мы проиграли 2:4. Правда, тогда судил Иванов. В другой раз уступили крупнее: 2:5 и тоже не без помощи судьи.

Не хочу говорить об этом — вы сами видели, что тогда все было неправильно. Теперь у судьи есть шанс доказать, что он хороший рефери. В воскресенье люди обязаны увидеть либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк. Надеюсь, Вилков сделал выводы из той ситуации и на этот раз будет честен до конца.

Я опередил Дзюбу в списке лучших бомбардиров «Спартака», у вас более 40 голов? Мне не было важно обогнать Дзюбу. Артем отличный игрок, жаль, мы мало поиграли вместе. Но когда выходили с ним на поле, получалось отлично. Все знают: я жалею, что Артем покинул «Спартак». Сейчас он забивает за «Зенит», и я желаю ему всего наилучшего. Но не в матче со «Спартаком», где лучше бы он забил в свои ворота», — рассказал Промес.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат