Юра Мовсисян может стать игроком пражской «Славии»

Бывший нападающий «Спартака» Юра Мовсисян может продолжить карьеру в Чехии. По информации MLS Transfers, в услугах 29-летнего форварда «Реала Солт-Лейк» заинтересована «Славия».

Пражский клуб возьмет футболиста в аренду бесплатно и будет выплачивать ему половину зарплаты. Контракт Мовсисяна с его нынешней командой рассчитан до конца года.

Форвард пропустил две последних игры «Реала Солт-Лейк» из-за травмы. В прошлом сезоне он провел в MLS 20 матчей, забил шесть голов и отметился результативной передачей.

Напомним, что нападающий перешел в американский клуб из московского «Спартака» в 2016 году.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: MLS Transfers