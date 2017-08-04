Санкт-Петербургский митрополит: «Строительство стадиона «Зенита» завершили с Божьей помощью»

Автор: Вадим Павлов 0

Крестовский

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сообщил, что «небесные силы» помогли достроить стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга.

«Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается — уходят и так далее. А время-то идет.

В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с Божьей помощью это строительство все-таки завершили», — рассказал митрополит.

Напомним, в сентябре прошлого года митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий помолился об успешном завершении строительства нового стадиона на Крестовском острове.

Фото: Global Look Press
Источник: Интерфакс

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