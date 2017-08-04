Жеребьевка раунда плеф-офф Европы. «Зенит» сыграет с «Утрехтом», а «Краснодар» с «Црвеной Звездой»

Сегодня состоялась жеребьевка раунда плеф-офф Лиги Европы. «Зенит» сыграет с «Утрехтом», а «Краснодару» предстоит побороться за путевку в групповой этап турнира с «Црвеной Звездой».
«Шкендия» — «Милан»
«Осиек» — «Аустрия» Вена
«Црвена Звезда» — «Краснодар»
«Панатинаикос» — «Атлетик»
«Апполон» — «Мидтьюлланн»
«Брюгге» — АЕК Афины
«Эвертон» — «Хайдук»
«Маритиму» — «Динамо» Киев
«Хабнарфьордюр» — «Брага»
«Вардар» — «Фенербахче»
«Аякс» — «Русенборг»
«Альтах» — «Маккаби» Тель-Авив
«Утрехт» — «Зенит»
«Домжале» — «Марсель»
«Партизан» — «Видеотон»
«Легия» — «Шериф»
«Вииторул» — «Зальцбург»
«Виктория» Пльзень — АЕК Ларнака
«Динамо» З — «Сендербеу»
БАТЭ — «Александрия»
«Лудогорец» — «Судава»
ПАОК — «Эстерсунд»
Первые матчи состоятся 17 августа, ответные запланированы на 24 августа. Команды, указанные первыми, проведут первый матч дома.
22 победителя выйдут в групповой этап, где присоединятся к 16 командам с автоматическим пропуском в эту стадию и 10 проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа состоится 25 августа в Монако.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»