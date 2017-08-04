Жеребьевка раунда плеф-офф Европы. «Зенит» сыграет с «Утрехтом», а «Краснодар» с «Црвеной Звездой»

Сегодня состоялась жеребьевка раунда плеф-офф Лиги Европы. «Зенит» сыграет с «Утрехтом», а «Краснодару» предстоит побороться за путевку в групповой этап турнира с «Црвеной Звездой».

«Шкендия» — «Милан»

«Осиек» — «Аустрия» Вена

«Црвена Звезда» — «Краснодар»

«Панатинаикос» — «Атлетик»

«Апполон» — «Мидтьюлланн»

«Брюгге» — АЕК Афины

«Эвертон» — «Хайдук»

«Маритиму» — «Динамо» Киев

«Хабнарфьордюр» — «Брага»

«Вардар» — «Фенербахче»

«Аякс» — «Русенборг»

«Альтах» — «Маккаби» Тель-Авив

«Утрехт» — «Зенит»

«Домжале» — «Марсель»

«Партизан» — «Видеотон»

«Легия» — «Шериф»

«Вииторул» — «Зальцбург»

«Виктория» Пльзень — АЕК Ларнака

«Динамо» З — «Сендербеу»

БАТЭ — «Александрия»

«Лудогорец» — «Судава»

ПАОК — «Эстерсунд»

Первые матчи состоятся 17 августа, ответные запланированы на 24 августа. Команды, указанные первыми, проведут первый матч дома.

22 победителя выйдут в групповой этап, где присоединятся к 16 командам с автоматическим пропуском в эту стадию и 10 проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка группового этапа состоится 25 августа в Монако.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»