Роман Бабаев: «Довольны ли попаданием на «Янг-Бойз»? Думаю, в киевском «Динамо» тоже были довольны»

Автор: Вадим Павлов 0

Лига чемпионов УЕФА. 3-й квал. раунд.. ЦСКА — «АЕК» — 1:0. Москва. «Арена ЦСКА». 2 августа 2017 г.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал итоги жеребьевки 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Он заявил, что «Янг Бойз» может удивить, что он уже сделал на предыдущей стадии в противостоянии с киевским «Динамо».

«Довольны ли жеребьевкой? Сложно сказать, можно ли быть тут довольным на примере «Динамо». Киевляне, думаю, тоже были не против «Янг Бойз», но, как мы видим, в двухраундовом противостоянии вице-чемпиона Украины выбили из Лиги чемпионов. Поэтому соперник у нас в любом случае очень серьезный.

На кону – групповой турнир Лиги чемпионов. Поэтому, думаю, здесь не стоит ориентироваться на название команды. Надо понимать, что соперник, который, может быть, по именам не впечатляет, но конкретно в этих матчах может, что называется, прыгнуть выше головы. Поэтому ЦСКА должен быть максимально сконцентрирован и готов к серьезному противостоянию», — рассказал Роман Бабаев.

Напомним, «Янг Бойз» уступил киевскому «Динамо» на выезде (1:3) и обыграли дома (2:0), пройдя дальше благодаря голу, забитому в гостях.

Московский ЦСКА сыграет со швейцарским клубом в рамках 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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