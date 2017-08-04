«ПСЖ» избрал Яна Облака своей следующей трансферное целью

Автор: Вадим Павлов 0

Ян Облак

«ПСЖ» завершил переход Неймара и определился со следующей трансферной целью. В шорт-лист парижан вошел голкипер «Атлетико» Ян Облак.

Как сообщают испанские СМИ, в «ПСЖ» определились со следующей главной трансферной целью после завершения сделки по Неймару. Сообщается, что голкипер «Атлетико» Ян Облак вошел в шорт-лист парижан.

Согласно имеющейся информации, представители «ПСЖ» уже встретились с агентом игрока и обсудили возможный переход игрока во французский клуб.

Сообщается, что сумма отступных за 24-летнего голкипера составляет 100 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Ла Лиги Ян Облак принял участие в 30 матчах за «Атлетико», в которых пропустил 21 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: A Bola

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