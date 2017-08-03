Александр Самедов: «Такой клуб, как «Спартак», всегда под давлением, на нас постоянно смотрят через особую призму»

Хавбек «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о претендентах на чемпионство, давлении на «Спартак» и трансферной политике красно-белых. Также он рассказал о возможном уходе из клуба Квинси Промеса и вспомнил время, проведенное в «Локомотиве».

«Как в «Спартаке» реагируют на то, что многие считают «Зенит» главным претендентом на чемпионство? Абсолютно нормально. Три тура сыграно, многие уже считают «Зенит» фаворитом – пожалуйста! Разве для нас это что-то меняет? Мы чемпионы, а впереди слишком большой турнирный путь. За эти три тура мы поняли, что нас ждет очень трудный сезон. Могу сказать, что «Спартак» на каждый матч будет выходить с большим желанием победить.

Такой клуб, как «Спартак», всегда под давлением, на нас постоянно смотрят через особую призму. Сколько сейчас мнений, что «Спартак» уже не тот. Ни один клуб в России столько не обсуждают. Я думаю так: «Окей, мы стали чемпионами, это здорово! Теперь давайте двигаться дальше».

Хочет ли уехать Промес? Конечно, он понимает, что сейчас происходит на рынке. В любом случае, читает о суммах, которыми апеллируют топ-клубы, о разговорах вокруг своей персоны. Но, насколько я вижу, на данный момент он видит себя в «Спартаке».

Сколько новичков нужно «Спартаку» для усиления? Я не знаю, какие нужны и какие будут. Петкович? Раз решили подписать этого игрока, значит, он нужен. Наверное, в «Црвене Звезде» он доказал, что способен усилить «Спартак». Дайте ему время на адаптацию. Он хорош в атаке, неплохо подает в штрафную…

Возможность стать чемпионом у меня была в 2005 году с «Локомотивом», еще и в 2014-м. Во втором случае нам некого винить, кроме себя. Я до сих пор считаю, что мы были обязаны становиться чемпионами… Мы обыграли «Краснодар» (3:1), сыграли с «Зенитом» (1:1), оставались матчи с «Ростовом» и ЦСКА.

Что произошло тогда в Ростове? Как сейчас помню, в день игры, она была вечером, внизу в отеле мы всей командой смотрели, как «Динамо» обыгрывало «Зенит» (4:2). И мы такие радостные, такие счастливые забыли, что у самих матч на носу. За три дня до этой встречи «Ростов» выиграл Кубок России – мы думали, что уж эту команду мы точно обыграем, все в наших руках. Этот сыграло с нами злую шутку. Мы вышли, 0:2 попали и уехали домой. До сих пор тот вечер забыть не могу.

Что произошло у нас с Семиным? Я как не хотел обсуждать это в момент ухода, так не хочу и сейчас. «Локомотив» пошел своей дорогой, я – своей. Я благодарен этому клубу, но наши отношения с Юрием Павловичем я обсуждать не хочу», — рассказал Александр Самедов.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт