Игорь Акинфеев установил рекорд по «сухим» матчам в еврокубках среди отечественных голкиперов

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд по «сухим» матчам в еврокубках среди российских голкиперов. 31-летний вратарь довел количество матчей «на ноль» до 30.

ЦСКА в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл АЕК и прошел в следующий этап. Голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев установил рекорд по «сухим» матчам в еврокубках среди российских голкиперов.

31-летний вратарь не пропустил уже в 30-м матче еврокубков, что является рекордом отечественного футбола. Всего в 103 встречах в еврокубках он пропустил 125 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ЦСКА