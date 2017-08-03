Игорь Акинфеев установил рекорд по «сухим» матчам в еврокубках среди отечественных голкиперов

Автор: Вадим Павлов 0

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обновил рекорд по «сухим» матчам в еврокубках среди российских голкиперов. 31-летний вратарь довел количество матчей «на ноль» до 30.

ЦСКА в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл АЕК и прошел в следующий этап. Голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев установил рекорд по «сухим» матчам в еврокубках среди российских голкиперов.

31-летний вратарь не пропустил уже в 30-м матче еврокубков, что является рекордом отечественного футбола. Всего в 103 встречах в еврокубках он пропустил 125 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ЦСКА

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